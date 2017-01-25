У Франції розгорівся скандал довкола проросійського лідера президентських перегонів

Дружину правоцентриста і кандидата на посаду президента Франції Франсуа Фійона підозрюють у незаконному отриманні півмільйона євро із державних фондів.

Про це повідомляє The Guardian.

Пенелопі Фійон 500 тисяч євро виплатили за майже десять років, упродовж яких вона обіймала посаду парламентського аташе.

Помічницею жінка працювала у свого чоловіка Франсуа Фійона. Він і визначав розмір її зарплати. При цьому, за інформацією французьких журналістів, жодної роботи Пенелопа на посаді аташе не виконувала. Тож, тепер у подружжя вимагають пояснень.

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До слова, Франсуа Фійон – кандидат від правоцентристів на посаду президента Франції, відомий проросійською позицією. Зокрема, він неодноразово ставив під сумнів доцільність санкцій проти Кремля.