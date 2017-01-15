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У Франції звинуватили Трампа у провокації

16:25, сьогодні 322 Читать новость на русском
Жан-Марк Еро
Жан-Марк Еро / Getty Images

Глава МЗС Франції Жан-Марк Еро вважає намір обраного президента США Дональда Трампа перемістити американське посольство з Тель-Авіва до Єрусалиму провокацією з серйозними наслідками.

Про це повідомляє Reuters.

Звичайно, (це провокація). Я думаю, що він не зможе цього зробити,
– сказав Еро в ефірі телеканалу France-3 під час конференції щодо мирного процесу на Близькому Сході в Парижі.

"Це матиме надзвичайно серйозні наслідки, і це не вперше перебуває на порядку денному президента США, але жоден з них не дозволив собі прийняти це рішення", – сказав французький міністр.

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Не можна мати таку різку, односторонню позицію. Ви повинні створювати умови для миру,
– додав Еро.

Теги: Політика США Дональд Трамп Франція Ізраїль
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