У Франції звинуватили Трампа у провокації

Глава МЗС Франції Жан-Марк Еро вважає намір обраного президента США Дональда Трампа перемістити американське посольство з Тель-Авіва до Єрусалиму провокацією з серйозними наслідками.

Про це повідомляє Reuters.

Звичайно, (це провокація). Я думаю, що він не зможе цього зробити,

– сказав Еро в ефірі телеканалу France-3 під час конференції щодо мирного процесу на Близькому Сході в Парижі.

"Це матиме надзвичайно серйозні наслідки, і це не вперше перебуває на порядку денному президента США, але жоден з них не дозволив собі прийняти це рішення", – сказав французький міністр.

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Не можна мати таку різку, односторонню позицію. Ви повинні створювати умови для миру,

– додав Еро.