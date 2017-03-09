У Гаазі проведуть останній день слухань за позовом України

У Міжнародному суді ООН сьогодні, 9 березня, останній четвертий день попередніх слухань за позовом України до Росії.

В останній день слово знову нададуть кремлівським дипломатам. Напередодні в Гаазі виступали українські представники. Вони спростували брехливі закиди Москви, які та озвучила в суді у вівторок, і вказали на маніпуляції та викривлення фактів росіянами.

Також українська сторона знову наполягла на запровадженні тимчасових заходів проти Росії, а саме – заборонити фінансувати терористів на Донбасі і переслідувати українців і татар в анексованому Криму.

Під час цих слухань Україна вичерпно продемонструвала, що поточна ситуація в нашій державі залишається хиткою та вимагає невідкладних правових заходів та втручання суду, щоб захистити український народ. Україна сподівається, що суд вживе заходів захисту для того, щоби зупинити фінансування тероризму та культурне знищення, яке здійснює Росія,

– наголосила голова української делегації в Міжнародному суді ООН Олена Зеркаль.

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