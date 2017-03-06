У Гаазі стартують слухання у справі "Україна проти Росії"

В Міжнародному суді ООН, що в Гаазі, 6 березня розпочнеться слухання у справі "Україна проти Росії".

В Гаагу уже прибула заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

Вона зазначали, що справа "Україна проти Росії" стосується порушення РФ положень Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму і Конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації.

Рішення Суду зобов’язати Росію припинити дискримінацію українців та кримських татар, а також зупинити підтримку терористів на Донбасі поставить РФ перед дилемою: або припинити свою протиправну поведінку, або остаточно перетворитися на країну-парію, з якою ніхто не матиме справи,

– пояснила Зеркаль.

Перші слухання триватимуть 4 дні.

Нагадаємо, 16 січня 2017 року Петро Порошенко доручив МЗС України передати позов до Міжнародного суду ООН в Гаазі щодо порушення Росією Конвенції ООН щодо протидії фінансування тероризму та Конвенції щодо ліквідації усіх форм расової дискримінації.