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НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Телеканал новин 24 У Генштабі підтвердили непоправні втрати серед бійців
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Генштабі підтвердили непоправні втрати серед бійців

10:01, сьогодні 11807 Читать новость на русском
У зоні АТО — втрати
У зоні АТО — втрати / Фото з відкритих джерел

Заступник начальника прес-служби Генштабу ЗСУ Владислав Волошин підтвердив, що серед українських військових є втрати за останню добу.

Він також повідомив в ефірі одного з телеканалів, що з півночі бойовики шість разів обстріляли позиції сил АТО на Світлодарській дузі.

"На жаль, є втрати серед українських військових. Про них буде повідомлено представником Міністерства оборони з питань АТО дещо пізніше", – зазначив він.

Нагадаємо, волонтер Мирослав Гай повідомив, що бойовики вбили трьох полонених бійців, захоплених на Світлодарській дузі.

Волонтер та координатор проекту "СтопТеррор" Семен Кабакаєв написав, що над військовими знущалися і мучили.

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО
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