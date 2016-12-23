У Генштабі підтвердили непоправні втрати серед бійців

Заступник начальника прес-служби Генштабу ЗСУ Владислав Волошин підтвердив, що серед українських військових є втрати за останню добу.

Він також повідомив в ефірі одного з телеканалів, що з півночі бойовики шість разів обстріляли позиції сил АТО на Світлодарській дузі.

"На жаль, є втрати серед українських військових. Про них буде повідомлено представником Міністерства оборони з питань АТО дещо пізніше", – зазначив він.

Нагадаємо, волонтер Мирослав Гай повідомив, що бойовики вбили трьох полонених бійців, захоплених на Світлодарській дузі.



Волонтер та координатор проекту "СтопТеррор" Семен Кабакаєв написав, що над військовими знущалися і мучили.