У Генштабі підтвердили подекуди критичну недоукомплектованість ЗСУ
Про проблему недоукомплектованості бойових підрозділів Збройних Сил України говорили вже давно. Точні цифри приховані під грифом "таємно", та аналітики стверджують, що людей на фронті вкрай не вистачає.
Майже в усіх бойових підрозділах не вистачає і солдатів, і офіцерів. Точні цифри не розголошують, але в Генштабі підтвердили, що навіть 90% комплектації у бригадах і справді нема.
Вона залежить від того, в наскільки гарячій точці стоїть той чи інший підрозділ. Іноді цифри доходять і до 70%, а то й менше.
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У штабі встигли запевнити, що такі цифри не мають лякати. Розповідають про свою математику.
Бригада заходить в зону виконання завдання. Для бригади визначено – бойові підрозділи на 100%, або на 90%, а підрозділи забезпечення, на приклад, на 60%. Тож загальна укомплектованість бригади буде десь 75%,
– розповів начальник відділу комплектування ГУП ГШ ЗСУ Андрій Полонський.
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