У Генштабі прокоментували розміщення російських комплексів ППО в Білорусі

Представник прес-служби Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов закликає не хвилюватися через розміщення російських комплексів ППО в Білорусі.

Президент Росії Володимир Путін вніс до Держдуми проект закону, який дозволить країні використовувати протиповітряну оборону на кордонах Білорусі з ЄС та Україною.

В ефірі "Радіо Свобода" Селезньова заявив, що питання стосується технічної напрацювання цього документа. За його словами, починаючи з 2009 року Білорусь і Росія здійснюють загальний контроль за повітряним простором над територією двох держав. А контролюють повітряний просторій над територією Білорусі підрозділи ППО Збройних сил Республіки Білорусь.

Читайте також: Росії загрожують нові санкції через розміщення ППО в Білорусі

"Щоб адаптувати документ, зафіксований в 2009 році, президент Росії подав протокольне доручення, щоб привести його у відповідність до сучасних реалій", – пояснив представник Генштабу.

Селезньов наголосив, що Повітряні сили ЗСУ виконують завдання виключно в повітряному просторі України.

Немає причин кому-небудь хвилюватися, що ми можемо мати клопоти, пов'язані з цим документом,

– додав він.