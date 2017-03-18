У Google Street View тепер можна опуститися в серце діючого вулкана

За допомогою панорамних камер дослідники зняли неймовірний діючий вулкан Марум, що знаходиться на острові Амбрім архіпелагу Вануату в Тихому океані.

Про це розповіли на офіційному сайті Google.

Команда Google Street View щоразу демонструє для користувачів неймовірні куточки світу, які вони можуть відвідати, не відходячи від моніторів. Найчастіше експедиції Street View є досить екстремальними і небезпечними. Одна з останніх таких експедицій – це спуск в саме серце діючого вулкана.

Команда дослідників Джеоф Маклі і Крісом Хорслі спустилася на 400 метрів углиб кратера вулкана Марум, щоб створити захоплюючу віртуальну подорож до одного з найбільших в світі лавових озер. Як говорять в компанії, за розміром це лавове озеро як два футбольних поля.

Стояти на самому краю обриву і відчувати гарячі дихання вулкана – це незабутні відчуття. Я сподіваюся, що додавання цього місця на карту допоможе людям усвідомити, в якому неймовірно красивому світі ми живемо,

– розповів дослідник Кріс Хорслі

На сайті також повідомляють, що експедиція Google Street View в кратер вулкана – це лише одна з останніх спроб технологічних компаній використовувати наявні технології для вивчення і спостереження за вулканами.

Панорамні знімки лавового озера на острові Амбрім вже доступні в сервісі Street View.

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