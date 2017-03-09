У ГПУ офіційно заявили, що зупинили фінансові операції коштів сина Януковича

Генпрокуратурою спільно з Державною службою фінансового моніторингу зупинено фінансові операції грошових коштів, які належать Олександру Януковичу.

У прес-службі ГПУ нагадали, що відомством здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо службових осіб ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку", який належить сину екс-президента.

У ході досудового розслідування за клопотанням Генеральної прокуратури України протягом 2015-2016 років Печерським районним судом міста Києва було накладено арешт на депозитні рахунки, відкриті працівниками банку на загальну суму біля 1 млрд грн, оскільки є достатньо підстав вважати, що фактичним власником вказаних грошових коштів є Янукович,

– вказано у повідомленні.

Разом із тим, з кінця грудня 2016 року деякими слідчими суддями Печерського районного суду Києва почали задовольнятися клопотання адвокатів та ухвалюватися суперечливі рішення про зняття арешту з зазначених грошових коштів у зв’язку з необґрунтованістю накладення їхніми колегами суддями. У деяких випадках один і той же слідчий суддя, розглядаючи однотипні клопотання адвоката протягом місяця приймав різні рішення.

З метою недопущення зняття грошових коштів з накопичувальних рахунків ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку", відкритих у Національному банку України, за клопотанням Генеральної прокуратури України 17.01.2017 Печерський районний суд міста Києва повторно наклав арешт на грошові кошти вказаних фізичних осіб.

Крім того, Генеральною прокуратурою України спільно з Державною службою фінансового моніторингу зупинено фінансові операції на рахунках банків, в які були перераховані грошові кошти після зняття арештів та подаються нові клопотання про арешт майна до суду.

Раніше повідомялося, що Печерський районний суд міста Києва зняв арешт з майна бізнесмена Януковича-молодшого у вигляді 312,5 мільйонів гривень, які перебувають на рахунку в "Міжнародному інвестиційному банку".