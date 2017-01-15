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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

У Грузії застрелили відомого бізнесмена

18:30, сьогодні 1386 Читать новость на русском
Поліція Грузії
Поліція Грузії / Фото з соцмереж

Біля офісу партії "Демократичний рух" в місті Горі застрелили підприємця Гурама Гогічіалішвілі.

Про це повідомляють Новини Грузії.

Смертельне вогнепальне поранення бізнесменові завдали, коли він заходив у двір офісу. Гогічіалішвілі вбили контрольним пострілом.

Він прийшов до офісу опозиційної партії "Демократичний рух", щоб зустрітися з одним з її членів Нукрі Джалабадзе.

Причини події поки невідомі. Наразі слідчі допитують Джалабадзе і ще трьох людей, які в момент вбивства перебували в офісі партії і біля нього.

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Теги: Грузія Кримінал
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