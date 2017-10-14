У Харкові чоловік застрелився з мисливської рушниці

У Харкові на вулиці Дерев'янка неподалік автозаправної станції виявили тіло загиблого 37-річного харків'янина.

Про це повідомила прес-служба поліції в Харківській області.

"За попередніми даними, чоловік покінчив життя самогубством, вистріливши собі в область грудної клітини з мисливської гладкоствольної рушниці", – йдеться у повідомленні.

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З місця події поліцейські вилучили зброю та інші речові докази.

За фактом відкрито кримінальне провадження. Всі обставини події з'ясовуються.