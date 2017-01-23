У Харкові оголосили карантин через спалах небезпечної хвороби

Відповідне рішення ухвалила спеціальна комісія міськради.

Вірус африканської чуми виявили в селі Белаші Дергачівського району. Там встановили зону нагляду і захисту в радіусі 20 кілометрів. Місцева влада обіцяє посилено контролювати переміщення живих свиней і продукції на території Харкова.

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Особливу увагу, на час карантину, чиновники приділятимуть місцям стихійної торгівлі. Додамо, що африканська чума свиней людям не передається. Якщо з'їсти м'ясо, заражене цим вірусом, то можна отримати хіба що розлад шлунку.

До слова, на Тернопільщині також оголосили карантин через спалах африканської чуми