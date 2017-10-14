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У Харкові пройшла акція з нагоди 75-річчя створення УПА

19:33, сьогодні 368 Читать новость на русском

Сьогодні – 75 річниця від створення Української повстанської армії. У Харкові з цієї нагоди вперше зібралося сотні місцевих. Із квітами та прапорами до меморіального знаку прийшли більше півтисячі людей. Втім, акцію провели після того, як пам'ятний знак відмили від фарби. Вночі невідомі вкотре понівечили меморіальний знак.

Перший у східній Україні пам'ятний камінь на честь воїнів УПА з'явився саме тут в Молодіжному парку Харкова – у 92 році. З 2006 він став об’єктом постійних нападів. Камінь викрадали невідомі, хрест ламали, а табличку з присвятою узагалі підірвали. І ось сьогодні вночі, просто перед вшануванням 75 річниці створення УПА, пам'ятку знову понівечили. Уже вп'яте.

Поки фарбу змивали комунальники, довкола меморіальної таблиці продовжують збиратися харків'яни. Вперше за 25 років організатори бачать на акції стільки людей.

Головне, що тут є дуже багато молоді, тут є молодь із багатьох харківських ВИШів, а також із ПТУ, вони просто мають прожити сторінки історії, які від нас дуже довгий час ховали. Бо діти через участь у цих подіях ще й своїм бабусям, дідусям розкажуть справжню історію України,
– сказала учасниця вшанування 75-річчя УПА Вікторія Склярова.

Історики наголошують, Організація українських націоналістів у Харкові існувала, хоч і була нечисельною.

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Дані про роботу ОУН на Харківщині знайшли в архівах обласного СБУ. Тоді до визвольного руху приєдналися мистецькі діячі, редактори, місцеві учасники бою під Крутами, а також представники влади – працівники міської ради і навіть мер харківського міста Мерефи.

Теги: Річниця УПА Новини України Харків УПА
Джерело: 24 Канал
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