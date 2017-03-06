У Харкові трапилася масова сутичка: опублікували фото та відео

У Харкові в районі парку Перемоги місцеві банди влаштували сутичку "район на район" із вогнепальною зброєю.

Про це повідомляють Відомості.

Очевидці повідомляють, що в зіткненні взяли участь більше 200 осіб.

Конфлікту не дали розгорітися поліцейські.

Дві місцеві банди хотіли битися "район на район", зустрітися вирішили в парку Перемоги. Одна банда, яка "живе" біля "Салтівського хлібозаводу", весь минулий тиждень відловлювала по одному опонентів і била. Це і стало причиною конфлікту. Тут зараз реально страшно,

– розповіла мешканка Марія.

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