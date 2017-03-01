У Іванющенка можуть бути партнери серед влади, – експерт

Закриття Верховним Судом України всіх справ щодо екс-регіонала Юрія Іванющенка створює черговий привід для роздратування та невдоволення в суспільстві.

Як зазначив у коментарі сайту "24" голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, ефект буде негативним щодо цього рішення, оскільки це є аргументом, що потрібна тотальна чистка в судовому корпусі.

"Можна поміняти структури, конкурси провести, переатестацію, але якщо не буде тотальної чистки, ситуація мало зміниться", – наголосив він.

За його словами, одна з версій причин закриття справ – у Іванющенка, вочевидь, є партнери, в тому числі, і в нинішній владі, які допомогли ухвалити таке рішення. По-друге, говорить експерт, з високою ймовірністю, і це підтверджують різні джерела, подібні рішення купуються.

Підмазують" прокурорських працівників, а потім вже на рівні судів. Технологія відпрацьована, і подібні дії робили по Іванющенку і раніше. Тому те, що питання закрили на рівні вищої судової інстанції, не дуже дивно. Таке відчуття, що багато суддів зараз максимально заробити, тому що завтра вони можуть звільнені в зв'язку з судовою реформою,

– зауважує Фесенко.

Водночас, вважає Володимир Фесенко, для генпрокурора Юрія Луценка розслідування злочинів проти Майдану – справа принципу. Зокрема, проведення заочного судового процесу щодо Януковича.

Як зазначив політолог, йде слідство щодо "великої" справи проти Януковича, за якою, швидше за все, будуть проходити люди, що належать або близькі до "сім'ї". Найближчим часом, очевидно, буде судовий процес щодо державної зради Януковича.

Однак, на думку експерта, є сумніви, що судові процеси відбудуться проти всіх представників колишньої злочинної влади.

Кажуть, що є справа по екс-міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку. Але немає чіткої інформації, наприклад, по Азарову. Невідомо, є справа чи ні? Щодо екс-голови адміністрації президента Андрію Клюєву теж невідомо. Тобто не всі потраплять під цю судову мітлу. Будуть показові процеси по Януковичу. Але в деяких випадках, де це не викликає надзвичайного напруження, роздратування, справи можуть спустити на гальмах,

– переконаний Фесенко.

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Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Верховний Суд закрив всі справи щодо екс-регіонала Юрія Іванющенка.



Крім того, Інтерпол перестав розшукувати одного з найближчих соратників Януковича Юрія Іванющенка у квітні 2016 року на підставі того, що суд закрив справу "Юри Єнакіївського".



4 2016 року липня прізвище Іванющенка знову зявилося в базі Інтерполу.