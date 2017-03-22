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У Кабміні планують створити Службу фінансових розслідувань

13:48, сьогодні 34 Читать новость на русском

У Кабінеті міністрів України запропонували створити Службу фінансових розслідувань, яка має повністю замінити кілька існуючих установ.

Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу у прямому ефірі.

Служба фінансових розслідувань працюватиме замість податкової поліції, економічної служби національної поліції та економічного відділу служби безпеки. Окрім цього, її створення має покращити бізнес-клімат для підприємців.

Податкову поліцію скасовано, тому потрібно створити компактний орган, який ефективно боротиметься з фінансовими злочинами, але не тиснутиме на розвиток бізнесу в нашій країні,
– наголосив Олександр Данилюк.

Законопроект мають розглянути ще на раді реформ, а потім вже проголосувати у парламенті.

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Теги: Україна Політика Кабінет Міністрів України Законопроект
Джерело: 24 Канал
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