У Кабміні планують створити Службу фінансових розслідувань

У Кабінеті міністрів України запропонували створити Службу фінансових розслідувань, яка має повністю замінити кілька існуючих установ.

Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу у прямому ефірі.

Служба фінансових розслідувань працюватиме замість податкової поліції, економічної служби національної поліції та економічного відділу служби безпеки. Окрім цього, її створення має покращити бізнес-клімат для підприємців.

Податкову поліцію скасовано, тому потрібно створити компактний орган, який ефективно боротиметься з фінансовими злочинами, але не тиснутиме на розвиток бізнесу в нашій країні,

– наголосив Олександр Данилюк.

Законопроект мають розглянути ще на раді реформ, а потім вже проголосувати у парламенті.

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