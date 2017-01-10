У Кабміні похвалилися євроінтеграційними успіхами за 2016 рік

Заступниця міністра з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль вважає, що у 2016 році Україні вдалося реалізувати багато чого із задуманого.

Про це вона заявила у коментарі "Європейській правді".

Певною мірою 2016 рік виправдав очікування. Звісно, хотілося б кращого. Хотілося б іншого результату нідерландського референдуму, хотілося б, щоб ми вже їздили до ЄС без віз, хотілося б, щоб Україні не доводилося кожні півроку трястися та робити сальто-мортале для того, щоби продовжили санкції Євросоюзу проти Росії. Всього цього, звичайно, хотілося б, але треба сприймати життя таким, яким воно є. Загалом, якщо озирнутися назад, то нам вдалося зробити багато чого з того, що ми задумували. Рік був досить мирний, дарма що високосний,

– зазначила чиновниця.

Серед успіхів вона виокремила створення та запуск всіх антикорупційних органів, а також запуск системи електронного декларування посадовців.

Я вважаю, що ЄС невиправдано зволікає з ухваленням рішення щодо безвізу. Можна, звісно, їх виправдовувати і говорити, що є проблема Туреччини і все інше... Але, на мій погляд, це дуже слабке виправдання. Зауважу, що ми вже не самі в цьому процесі, це додає оптимізму. Це питання стосується комісара Гана, президента ЄК Юнкера та президента ЄП Шульца, які так багато разів обіцяли і говорили, що Україна все зробила і ось тепер... Тому мені здається, що подальших затримок не повинно бути. Щодо Грузії процес вже вийшов на фінішну пряму – вони пройшли тріалог і виходять на голосування в парламенті в лютому,

– підсумувала Зеркаль.

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