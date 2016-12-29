У Кабміні розповіли, чому в Україні не може бути високих пенсій

Низькі пенсії у країні пов'язані з тим, що більшість українців не платять податки до казни, або ж платять їх у неповному розмір.

Про це сказав віце-прем'єр-міністр Павло Розенко під час селекторної наради, пише "Гордон".

За словами урядовця, для наповнення Пенсійного фонду, який виплачує пенсії, українці повинні сплачувати вчасно і у повному обсязі податки та соціальні внески. Не всі громадяни їх платять – тому й українці отримують низькі пенсії.

"Коли ми чуємо докір щодо низьких пенсій, потрібно чітко розуміти, що Пенсійний фонд у нас формується виключно за рахунок сплати податків працюючими людьми. І тому бути не може бути в країні, де 50% людей, які або не платять податки, або не платять їх в повному обсязі, високих пенсій. Не може бути високих пенсій в країні, де низькі показники в оплаті праці наших працівників", – пояснив Павло Розенко.

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Нагадаємо, з 1 грудня 2016 року пенсії українців в середньому зросли на 120 гривень. Їх перерахували через підвищення прожиткового мінімуму.