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У Канаді дрон в небі зіштовхнувся з пасажирським літаком

08:15, сьогодні 1211 Читать новость на русском
Дрон
Дрон / Фото з відкритих джерел

Невеликий безпілотник зіштохнувся у небі над Квебек-сіті у Канаді з рейсовим пасажирським літаком.

Про це розповів міністр транспорту Канади Марк Гарно, повідомляє Укрінформ.

Внаслідок аварії ніхто не постраждав.

Інцидент трапився 12 жовтня, але відомо про нього стало лише у понеділок. За словами міністра, це перший подібний випадок на території Канади.

Гарно наголосив, що чинні правила забороняють використання дронів на відстані ближче 5 км від летовищ.

Міністр додав, що аварія могла призвести до значно серйозніших наслідків, якби дрон зіштовхнувся із кабіною або двигуном.

Джерело: 24 Канал
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