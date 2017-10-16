У Канаді дрон в небі зіштовхнувся з пасажирським літаком

Невеликий безпілотник зіштохнувся у небі над Квебек-сіті у Канаді з рейсовим пасажирським літаком.

Про це розповів міністр транспорту Канади Марк Гарно, повідомляє Укрінформ.

Внаслідок аварії ніхто не постраждав.

Інцидент трапився 12 жовтня, але відомо про нього стало лише у понеділок. За словами міністра, це перший подібний випадок на території Канади.

Гарно наголосив, що чинні правила забороняють використання дронів на відстані ближче 5 км від летовищ.

Міністр додав, що аварія могла призвести до значно серйозніших наслідків, якби дрон зіштовхнувся із кабіною або двигуном.