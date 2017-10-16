У Канаді дрон в небі зіштовхнувся з пасажирським літаком
08:15, сьогодні 1211 Читать новость на русском
Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!» Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
Невеликий безпілотник зіштохнувся у небі над Квебек-сіті у Канаді з рейсовим пасажирським літаком.
Про це розповів міністр транспорту Канади Марк Гарно, повідомляє Укрінформ.
Внаслідок аварії ніхто не постраждав.
Інцидент трапився 12 жовтня, але відомо про нього стало лише у понеділок. За словами міністра, це перший подібний випадок на території Канади.
Гарно наголосив, що чинні правила забороняють використання дронів на відстані ближче 5 км від летовищ.
Міністр додав, що аварія могла призвести до значно серйозніших наслідків, якби дрон зіштовхнувся із кабіною або двигуном.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня , 11:52
Курс валют на осінь: чого чекати від гривні та долара1 вересня , 13:41