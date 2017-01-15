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У Канаді зняли на фото таємничі колони світла

17:56, сьогодні 52801 Читать новость на русском
Природне явище в Канаді
Природне явище в Канаді / Buzzfeed

Житель міста Норт-Бей у канадській провінції Онтаріо Тіммі Джо Елзінг зняв на мобільний телефон унікальне природне явище, яке нагадувало північне сяйво.

Про це повідомляє Buzzfeed.

За словами Елзінга, побачити ці різнобарвні колони світла, які заповнили небо, він зміг завдяки своєму малюкові. Посеред ночі його розбудив дворічний син Гібсон.

Після того, як чоловік його заспокоїв сина, подивився на вулицю і був вражений танцюючими вогнями.

Я щойно бачив ці божевільні вогні, що виходять з неба. Я думав, що це було північне сяйво,
– зазначив Елзінг.

Він завантажив фотографії на Imgur і опублікував відео про них на YouTube.

Деякі люди говорили, що вони підроблені, але я знаю, що вони реальні, тому що у мене є купа розмитих фотографій, що не вдалися,
– сказав Елзінг.

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Зазначимо, що фахівці пояснили природне походження світлових променів. Вся справа у вмісті у високих шарах атмосфери великої кількості льоду. При низьких температурах повітря крижані кристали опускаються нижче. Завдяки штучному міському світлу, фарам машин, вуличним ліхтарям, у нічний час їх можна чітко розглянути. Тільки-но температура повітря стане вищою, кристали піднімуться вище в атмосфері і їх не буде видно.

Теги: LifeStyle Канада Космос
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