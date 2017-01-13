У Карпатах замерз найбільший каскадний водоспад України: з'явились неймовірні фото

На Івано-Франківщині у місті Яремче покрився кригою каскадний водоспад Пробій.

Світлини з'явились у спільноті "Місто Яремче" у Facebook.

Тепер туристи мають можливість наблизитись до бурхливих потоків річки і зробити унікальні фото.

Додамо, цей каскадний водоспад розташований на річці Пруті і замерзає при дуже низьких температурах.

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До слова, через аномально холодно зиму вперше за останні 63 роки замерзло Чорне море у Болгарії.