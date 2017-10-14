У Кенії колишній учень влаштував смертельну стрілянину в школі
17:43, сьогодні 182 Читать новость на русском
Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!» Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
У Кенії учень, якого виключили зі школи, застрелив у навчальному закладі шістьох осіб та ще вісімнадцять поранив.
Про це повідомляє ВВС.
Під час нападу на середню школу було вбито щонайменше п'ятеро учнів та охоронця.
Читайте також: Чоловік розстріляв школярів у Стамбулі
Повідомляється, що атаку здійснив колишній учень, якого раніше виключили зі школи за бійку, разом з двома поплічниками.
Виходець з Південного Судану зі співучасниками повернувся до шкільних гуртожитків та почав стрільбу.
Окрім загиблих є ще 18 поранених учнів, а також дві зґвалтовані дівчини.
Евакуацію поранених здійснив Червоний Хрест.
Місцеві правоохоронці з'ясували, що нападник розповідав своїм однокласникам, що спалить школу або помститься ще якимось чином за своє виключення.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня , 11:52
ЗСУ випробували вдосконалену грізну зброю "Шилка": відео1 серпня , 15:32
Щоб ворог почув і з переляку помер, – Турчинов вчив гвардійців кричати "Героям слава!"30 серпня , 15:54
СБУ опублікувала дані та фото найманців "Вагнера", які їздили на Донбас11 жовтня , 21:44