У Кенії колишній учень влаштував смертельну стрілянину в школі

У Кенії учень, якого виключили зі школи, застрелив у навчальному закладі шістьох осіб та ще вісімнадцять поранив.

Про це повідомляє ВВС.

Під час нападу на середню школу було вбито щонайменше п'ятеро учнів та охоронця.

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Повідомляється, що атаку здійснив колишній учень, якого раніше виключили зі школи за бійку, разом з двома поплічниками.

Виходець з Південного Судану зі співучасниками повернувся до шкільних гуртожитків та почав стрільбу.

Окрім загиблих є ще 18 поранених учнів, а також дві зґвалтовані дівчини.

Евакуацію поранених здійснив Червоний Хрест.

Місцеві правоохоронці з'ясували, що нападник розповідав своїм однокласникам, що спалить школу або помститься ще якимось чином за своє виключення.