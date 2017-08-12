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У Кенії не вщухають протести через результати виборів

12:39, сьогодні 75 Читать новость на русском
Протести в Кенії
Протести в Кенії / interfax.ru

У Кенії переобрали президента країни. Переможцем став чинний президент Ухуру Кеніятта.

Про це повідомляє Reuters.

Він набрав понад 54% голосів, а його головний опонент – опозиціонер Раїль Одінга – трохи більше 44%. Одразу після оголошення результатів Кеніата звернувся до опозиції із закликом до примирення після виборів.

Однак, опозиція заявляє про фальсифікацію і за їх закликом на вулиці великих міст Кенії вийшли тисячі людей. Вони кидають фаєри і коктейлі молотова.

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Також вийшли і поліцейські, готові до розгону протестів. Копи розмістили додаткові сили в аеропорту в місті Кісуму, щоб запобігти будь-яким акціям спротиву, але кенійці все рівно вимагають справедливих виборів.

Теги: Новини політики Кенія протести
Джерело: 24 Канал
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