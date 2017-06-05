У кіберполіції розповіли, як каратимуть за відмову блокувати російські соцмережі

Департамент кіберполіції пропонує користувачам скаржитись на провайдерів, які не блокують доступ до російських соцмереж.

Про це пише видання ain.ua.

На основі скарг можуть бути проведені додаткові перевірки цих провайдерів.

"Проводимо заходи, тобто сприяємо проведенню перевірок телеком-регулятором НКРЗ. Комісія може проводити позапланові перевірки провайдерів на основі скарги на них з боку фізосіб", – пояснили у департаменті кіберполіції.

В деяких випадках департамент може долучитись до проведення цих перевірок.

Окрім того, працівники кіберполіції постійно проводять "роз'яснювальні роботи" щодо виконання Указу президента.