У кіберполіції розповіли, яку основну ціль переслідують "групи смерті" для підлітків

Головна мета, яку переслідують творці "груп смерті" в соцмережах, – це відеозапис самогубства

Про це повідомив начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України Сергій Демедюк, пише Оnline.

Основна мета, з чого почалися такі групи – це отримання відеоконтенту, де людина здійснює самогубство. Тому що такий контент коштує в рази дорожче, ніж та ж дитяча порнографія,

– сказав він.

За словами Сергія Демедюка, діти, які потрапляють під вплив цих груп, не здогадуються про їхнє призначення.

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Вони не знають, що основна мета цих "поводирів" – не в тому, що вони там розповідають, що вони хочуть показати, що дитина сильна, що вона – індивідуальність. Це все обман, спрямований на те, щоб отримати відео самогубства,

– наголосив глава кіберполіції.

Нагадаємо, що всією Україною ширяться "групи смерті", які спонукають підлітків до суїциду. Журналісти 24 Каналу намагались розібратись, хто за ними стоїть і як вберегти дитину від їхнього впливу.