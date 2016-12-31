У Китаї готують протидії Трампу, якщо він перетне "червону лінію"

Китайські військові занепокоїлись підтримкою Тайваню новообраним президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Reuters.

Тайванське питання стало гарячою темою у верхніх ешелонах Народно-визвольної армії Китаю за останні тижні,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що йдеться про заходи економічного характеру. Крім того, Китай планує проведення військових навчань поряд з островом.

Якщо Трамп кине виклик політиці Китаю після того, як стане президентом, це перетне червону лінію,

– заявило джерело, яке має зв'язки з керівництвом Китаю.

Наразі міністерство оборони Китаю відмовилося від коментарів.

Нагадаємо, раніше у китайському окрузі Тайюань встановили саркастичну скульптуру півня, схожого на президента США Дональда Трампа.