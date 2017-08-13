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У Китаї побудували найбільшу в світі скульптуру з піску: вражаючі фото та відео

13:54, сьогодні 1097 Читать новость на русском
Скульптура з піску
Скульптура з піску "Королівство Лоулань" / presstv.ir

У китайській провінції Шеньсі звели найбільшу у світі піщану скульптуру.

Про це пише PressTV.

Монумент створили в парку сипучих шедеврів, розташованому просто посеред пустелі.

Нова споруда стала одним з його центральних елементів. Вона називається "Королівство Лоулань". Заввишки скульптура – 25 метрів. А периметр її основи сягнув 400 метрів.

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Піщана скульптура у Шеньсі

Піщана скульптура у Шеньсі

Теги: LifeStyle Китай Подорожі
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