У Китаї побудували найбільшу в світі скульптуру з піску: вражаючі фото та відео

У китайській провінції Шеньсі звели найбільшу у світі піщану скульптуру.

Про це пише PressTV.

Монумент створили в парку сипучих шедеврів, розташованому просто посеред пустелі.

Нова споруда стала одним з його центральних елементів. Вона називається "Королівство Лоулань". Заввишки скульптура – 25 метрів. А периметр її основи сягнув 400 метрів.

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Піщана скульптура у Шеньсі

Піщана скульптура у Шеньсі