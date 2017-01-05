У Китаї презентували мрію всіх рибалок

Гаджет для підводної рибалки має назву Power Ray. Апарат занурюється на глибину до 30 метрів та допомагає у ловлі риби.

Під водою він може здійснювати зйомку високої якості. Однак, його головна функція – якісна ловля риби. Пристрій укомплектований засобами для приманки риби. Він обладнаний дистанційним модулем, який скидає пастки в потрібних місцях. Крім того, у гаджета є датчики, які зчитують інформацію про підводний світ і передають її на телефон власника через WI-FI. Читайте також: Чим здивує "розумний" холодильник від Microsoft

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