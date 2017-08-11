У Китаї сталася масштабна аварія, загинуло понад 30 людей

Пізно ввечері у четвер, 10 серпня, на швидкісному шосе у китайській провінції Шеньсі сталася жахлива ДТП, внаслідок якої загинуло 36 людей, ще 13 отримали травми.

Про це повідомляє BBC.

Трагедія сталася у тунелі на швидкісному шосе "Пекін-Куньмін" о 23.34 за місцевим часом.

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За попередньою інформацією, автобус з пасажирами їхав з міста Ченду (провінція Сичуань) в Лоян (провінція Хенань). Але при в'їзді у тунель він з невідомої причини влетів у стіну.

Всіх постраждалих госпіталізували та надають необхідну допомогу.

Причини аварії встановлюються.