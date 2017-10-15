У Китаї створили робота, здатного стрибати у шість разів вище за власний зріст

Китайські науковці розробили новий тип робота з гнучкою системою приводу, який, використовуючи світлове випромінювання, є здатним стрибати на висоту, яка є у шість разів вищою за його зріст.

Про це повідомляє інформаційна агенція "Синьхуа" з посиланням на Хефейский політехнічний університет.

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Так, у конструкції робота використано привід з вуглецевих нанотруб. За інформацією ресурсу, новий матеріал відрізняється тим, що під впливом світлового випромінювання миттєво змінює свою форму – від трубковидної до плоскої, а після зникнення зовнішніх подразників відновлює первинну форму.

За словами старшого наукового співробітника університету Ху Іна, таке досягнення у майбутньому можна буде використовувати як у сфері біоніки, так і в робототехніці.

Наразі ж на основі приводу з наноматеріалів вчені розробляють робо-руки та інші види роботів.