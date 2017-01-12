У Києві – вибух в багатоповерхівці: в поліції кажуть про замах

Ввечері 12 січня у Дніпровському районі Києва пролунав вибух в одній із багатоповерхівок.
Як повідомляють у Нацполіції, внаслідок вибуху один чоловік зазнав ушкоджень.
Він пролунав у багатоквартирному будинку на вулиці Луначарського.
Один із мешканців вирішив перевірити поштову скриньку, тоді й пролунав вибух.
За попереднім висновком, могла вибухнути граната РГД-5. Правоохоронці відкрили провадження за фактом замаху на вбивство.
На фото, які вони опублікували, видно розгромлену поштову скриньку, слід від вибуху на стіні та чимало уламків.
До слова, раніше у четвер у Києві пролунав вибух на заводі "Квазар", внаслідок якого двоє працівників отримали опіки.
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