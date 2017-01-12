У Києві – вибух в багатоповерхівці: в поліції кажуть про замах

Ввечері 12 січня у Дніпровському районі Києва пролунав вибух в одній із багатоповерхівок.

Як повідомляють у Нацполіції, внаслідок вибуху один чоловік зазнав ушкоджень.

Він пролунав у багатоквартирному будинку на вулиці Луначарського.

Один із мешканців вирішив перевірити поштову скриньку, тоді й пролунав вибух.

За попереднім висновком, могла вибухнути граната РГД-5. Правоохоронці відкрили провадження за фактом замаху на вбивство.

На фото, які вони опублікували, видно розгромлену поштову скриньку, слід від вибуху на стіні та чимало уламків.

До слова, раніше у четвер у Києві пролунав вибух на заводі "Квазар", внаслідок якого двоє працівників отримали опіки.