У Києві авто протаранило маршрутку та тролейбус

У суботу, 18 березня, у Києві на Чоколовському бульварі нетверезий водій "Пежо" вїхав у маршрутку.

Про це повідомляє "Еспресо".

Зазначається, що маршрутка саме від'їжджала від зупинки.

Після зіткнення легковик почало крутити дорогою, через що він врізався в авто БМВ Х3 та зупинився, врізавшись у бік тролейбуса.

За даними видання, постраждалих внаслідок ДТП немає.

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