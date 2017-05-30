У Києві три райони опинилися без гарячої води: енергетики назвали причину

У вівторок, 30 травня, у Києві без гарячої води залишилися Оболонь, Троєщина, а також Райдужний та Воскресенський масиви, що у Дніпровському районі. Усе тому, що близько 13:00 "Київтрансгаз" повністю зупинив газопостачання столичної ТЕЦ-6, яка забезпечує ці райони гарячою водою, а взимку – ще й опаленням.

Про це повідомляє прес-служба "Київенерго".



Основна причина припинення газопостачання – накопичені державою та споживачами борги за послуги теплопостачання. Читайте також: У Києві знову прорвало трубопровід: з-під асфальту б'є струмінь води "Це означає не лише відсутність гарячої води у клієнтів, але й серйозні ризики негативних технологічних наслідків уроботі теплоелектроцентралі в майбутньому опалювальному сезоні. Навіть 1-2 дні без газопостачання можуть спричинити збій теплогенерації на ТЕЦ-6", – повідомили в "Київенерго". Компанія також закликала всі державні органи сплатити борги за послуги теплопостачання