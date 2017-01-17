У Києві до смерті замерз іноземець

Нещасний випадок з іноземним громадянином трапився у Києві. 45-річний громадянин Азербайджану помер від переохолодження.

Про це пише видання "Обозреватель", посилаючись на повідомлення лікарів швидкої допомоги.

Чоловіка доставили до медзакладу у понеділок, 16 січня. Він вже був без свідомості. Медики діагностували загальне переохолодження тіла.

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Кілька годин лікарі боролися за життя іноземця, однак врятувати його не змогли.

За справу вже взялась поліція. Правоохоронці розслідуватимуть обставини, які призвели до переохолодження чоловіка.