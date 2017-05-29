У Києві голова поваленого "Леніна" стала "павуком"

У Києві митці перетворили голову поваленого пам'ятника Володимирові Леніну на оригінальний витвір мистецтва. Зі шматка зруйнованого пам’ятника створили павука.

Про це в Facebook написала журналістка Ірина Ромалійська.

"Пам'ятаєте пам'ятник Леніну на Бессарабській площі? Юрій Дідовець (депутат Київради – ред.) зберіг голову. Тепер "вождь світового пролетаріату" виглядає так", – мовиться у повідомленні.

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До слова, нещодавно в Росії школярі битами розтрощили пам'ятник Володимирові Леніну.