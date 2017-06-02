У Києві обрали запобіжний захід екс-очільнику компанії "Міранда"

Юрію Новікову, компанія якого розробляла програмне забезпечення для е-декларацій, Солом'янський суд столиці обрав запобіжний захід у вигляді застави.

Відомий суддя Олександр Бобровник встановив розмір застави у сумі більш ніж 900 тисяч гривень. Окрім цього, Юрію Новікову заборонено покидати столицю.

В коментарі "Українським новинам" екс-директор "Міранди" заявив, що поки не має коштів для оплати застави.

Нагадаємо, що Юрія Новікова підозрюють у несплаті податків на 1 мільйон гривень. Під час свого звіту у Верховній Раді генпрокурор Юрій Луценко заявив, що кошти, виділені Данією на розробку сайту е-декларування, були викрадені та виведені через фіктивну фірму на рахунки в Естонії.