У Києві образливими написами сплюндрували мурал з образом Папи Павла ІІ: фото
19:33, сьогодні 1887 Читать новость на русском
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У Києві невідомі нанесли на мурал з образом святого Іоанна Павла ІІ антипольські написи.
Про це повідомляє РАР.
У неділю, 15 жовтня, планують відкриття муралу – його нанесли на будинок №2 на бульварі Марії Приймаченко.
Видання зазначає, що після фіксації поліцією акту вандалізму комунальні служби Печерського району Києва усунули ці написи.
Як з’ясував Інтерфакс, станом на 14 жовтня поліція перевіряє інформацію про образливі написи на будівлі в Києві, де повинні відкрити мурал Іоанна Павла II.
"Матеріали зареєстровані. Проводимо перевірку, після якої слідчі нададуть правову оцінку події", – повідомила начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції України в Києві Оксана Блищик.
Джерело: 24 Канал
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