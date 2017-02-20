У Києві підрахували, на скільки місту вистачить вугілля

Теплоелектроцентралі (ТЕЦ) Києва, за дорученням міського голови, переведені на економний режим, завдяки чому столиці вистачить вугілля до кінця опалювального сезону.

Про це заявив керівник апарату Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко, повідомляє прес-служба КМДА.

З наявних У Києві трьох ТЕЦ, тільки одна працює на вугіллі, решта дві – на газі, відповідно від вугілля не залежать. Твердого палива вимагає Дарницька ТЕЦ, яка обслуговує 20% міста, переважно Дарницький і Дніпровський райони столиці,

– пояснив Бондаренко.

За його словами, на сьогодні запас вугілля на ДарТЕЦ становить 25 тис. т. Такого запасу без переходу на економний режим місту вистачило б на місяць. З урахуванням введення економного режиму, запасів вугілля вистачить на 50 днів. Цьому сприяє і поліпшення погодних умов у столиці.

Читайте також: В українських сховищах залишилось критично мало природного газу

Зараз ситуація стабільна і про жодні відключення і перебої мова не йде. Будемо сподіватися, що до кінця опалювального сезону ніяких змін не відбудеться. Загрози для Києва немає,

– наголосив керівник апарату КМДА.