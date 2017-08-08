У Києві півсотні графітчиків напали на електричку: відео

На платформі станції ім. Георгія Кирпи,є що у Києві, 7 червня група із більше 50 задіяла стоп-кран та розмалювали вісім вагонів електропоїзда "Гребінка – Київ".

Про це повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

В Укрзалзниці зазначили, що молодики були озброєні битами. Невідомі затримали поїзд на 25 хвилин.

В Укрзалізниці попередньо підрахували, що збитки від таких дій становлять 150 тисяч гривень та два тижні на перефарбування поїзда.

Чоловіки з битами погрожували локомотивній бригаді та не давали вийти з кабіни машиніста, палили на платформі димові шашки, розфарбовували вагони та знімали все на відео. Також не випускали пасажирів з вагонів електропоїзда,

– додали в "Укрзалізниці".

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