У Києві півсотні графітчиків напали на електричку: відео

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На платформі станції ім. Георгія Кирпи,є що у Києві, 7 червня група із більше 50 задіяла стоп-кран та розмалювали вісім вагонів електропоїзда "Гребінка – Київ".
Про це повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".
В Укрзалзниці зазначили, що молодики були озброєні битами. Невідомі затримали поїзд на 25 хвилин.
В Укрзалізниці попередньо підрахували, що збитки від таких дій становлять 150 тисяч гривень та два тижні на перефарбування поїзда.
Чоловіки з битами погрожували локомотивній бригаді та не давали вийти з кабіни машиніста, палили на платформі димові шашки, розфарбовували вагони та знімали все на відео. Також не випускали пасажирів з вагонів електропоїзда,
– додали в "Укрзалізниці".
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