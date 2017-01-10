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У Києві почали безкоштовно одягати нужденних

20:05, сьогодні 91 Читать новость на русском
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Столичні волонтери заохочують не викидати вживаний одяг і техніку, а віддавати їх бідним. Вони уже створили спеціальний пункт прийому та видачі таких речей.

У невеличкому приміщенні неможливо розминутися – справжній ажіотаж. Нові речі там шукають здебільшого пенсіонери.

Банк одягу діє виключно на волонтерських засадах. Кожного дня там чергують волонтери, які сортують одяг. Вони розповідають, що потік людей не спиняється увесь день. Приносять здебільшого теплі речі, саме їх швидко розбирають.

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Банк одягу відкрили в приміщенні бібліотеки у Шевченківському районі столиці. Організатори благодійного "магазину" кажуть, від початку планували, що будуть збирати допомогу для місцевих. Та за безкоштовним одягом люди ринулися з усього міста. Кажуть, тут не відмовляють нікому.

Приміщення обладнали самотужки – плічка та вішаки обійшлися приблизно в 3 тисячі гривень. Волонтери переконані, що такі благодійні пункти можна створити по всьому Києву, головне – бажання.

Автор: Єлизавета Герасимюк
Теги: Україна благочинність Київ Волонтери
Джерело: 24 Канал
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