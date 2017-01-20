У Києві подорожчає проїзд у маршрутках

З 21 січня у Києві на одну гривню подорожчає проїзд у маршрутках – до 5, 6 чи 7 гривень залежно від маршруту. Подорожчання стосується тільки приватних перевізників.

Оголошення про підвищення ціни на проїзд приватні перевізники почепили в салонах маршруток, пише "Сегодня".

За словами одного з київських перевізників, основні причини збільшення вартості проїзду – це підвищення мінімальної зарплати, подорожчання пального і вимога міськвлади проводити заміну автопарку, закуповувати екологічно чистий транспорт не нижче стандарту Євро-4.

"Це змушує нас брати кредити, які потрібно виплачувати", – зазначив він.

Подорожчання стосується лише приватних перевізників. Ціни в комунальному транспорті поки залишаться без змін.

Читайте також: Жителі Вишневого обіцяють перекрити дороги через вартість проїзду в маршрутках