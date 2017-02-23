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МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

У Києві пройде найбільша конференція про дані і машинне навчання – Kyiv Data Spring

11:25, сьогодні 87 Читать новость на русском
Kyiv Data Spring
Kyiv Data Spring

У суботу, 11 березня, в Києві пройде найбільша в Східній Європі конференція про дані і машинне навчання – Kyiv Data Spring.

Конференція збере до 500 учасників, серед яких – ТОП-менеджери, підприємці, маркетологи, розробники, вчені та практикуючі data science фахівці.

Конференція пройде в 2 потоки:

1. Business stage – потік для менеджерів, підприємців і маркетологів, де діляться ідеями і кейсами про те, як застосовувати великі дані і машинне навчання в бізнесі.

2. IT stage – потік для розробників, data science фахівців і професіоналів, які створюють нові технології.

На Kyiv Data Spring виступлять провідні фахівці по роботі з даними з України, а також професіонали з хед-офісів IBM, Yandex, Uniliver і Johnson & Johnson – спікери такого рівня в Україні вперше.

Behar Veliqi, Software Engineer з IBM Watson Analytics розповість про те, як їх команда створює один з найпотужніших інструментів для роботи з даними і чому вже навчився їх "штучний інтелект" – IBM Watson.

Андрій Себрант, директор з маркетингу сервісів "Яндекс", пояснить, як зміниться бізнес в епоху Штучного Інтелекту і як отримати користь від цих змін.

Francesco Gadaleta, Data Scientist з Johnson & Johnson, працює над використанням штучного інтелекту для вирішення глобальних проблем людства, розповість, як дані допомагають боротися із захворюваннями і епідеміями по всьому світу.

Tommaso Villani, Global BI and Analytics Delivery Tower lead з Unilever, поділиться досвідом, як глобальний FMCG гігант Unilever збирає дані з усього світу і використовує їх у своєму бізнесі.

На конференції також виступлять спікери з EPAM Systems, Ringlabs та інших українських компаній.

З програмою конференції та іншими спікерами ви можете ознайомитися на офіційному сайті конференції – kyivdataspring.com

Продаж квитків вже відкритий!

Теги: Київ
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