У Києві пройде театральний показ мовою жестів
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У Національному музеї імені Тараса Шевченка відбудеться вистава та поетичні читання із сурдо-перекладом.
В Україні понад 1 мільйон людей із вадами слуху. На жаль, кажуть організатори акції, театр зазвичай для них недоступний.
Це не лише про людей з інвалідністю, не лише про навчання, не лише про дітей. Це широке поняття для різних соціальних груп, які не мають можливостей отримати ті блага, якими ми користуємося з вами,
– розповіла організатор проекту "АРТ-плейбек" Наталія Вайнілович.
До слова, дівчинка з аутизмом приголомшила виконанням пісні Hallelujah.
Джерело: 24 Канал
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