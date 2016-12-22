У Києві пройде театральний показ мовою жестів

У Національному музеї імені Тараса Шевченка відбудеться вистава та поетичні читання із сурдо-перекладом.

В Україні понад 1 мільйон людей із вадами слуху. На жаль, кажуть організатори акції, театр зазвичай для них недоступний.

Це не лише про людей з інвалідністю, не лише про навчання, не лише про дітей. Це широке поняття для різних соціальних груп, які не мають можливостей отримати ті блага, якими ми користуємося з вами,

– розповіла організатор проекту "АРТ-плейбек" Наталія Вайнілович.

До слова, дівчинка з аутизмом приголомшила виконанням пісні Hallelujah.