У Києві розстріляли мотоцикліста: оголошений план-перехоплення

Ввечері 24 травня на Харківському шосе у Києві сталась стрілянина.

Як інформує сайт "Київ оперативний", невідомі на двох автомобілях розстріляли чоловіка на мотоциклі.

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Від отриманих поранень мотоцикліст помер.

В рамках оперативних заходів вдалось встановити особу підозрюваного і те, що він пересувався на автомобілі марки Seat.

У Дніпровському районі оголошено план-перехоплення.

Розшукують автомобіль Seat Leon жовтого кольору з номерними знаками АА 5783 МЕ.

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