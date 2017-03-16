У Києві скоро відкриється перша енергоефективна будівля

В Україні БЦ ASTARTA стала першою будівлею, яка пройшла міжнародний аудит і отримала сертифікат за стандартом BREEAM в серпні 2016 року.

Після нещодавнього підвищення комунальних тарифів, експерти ринку прогнозують активізацію розвитку технологій "зеленого" енергоефективного будівництва в Україні. Так, перша будівля, повністю спроектована за міжнародним стандартом "зеленого" будівництва BREEAM Interim2013, відкриється вже у вересні 2017 року. Це – бізнес-центр ASTARTA в Києві на перетині вулиць Ярославська і Нижній Вал. За інформацією прес-служби БЦ, в березні в ньому закінчують проводити фасадні роботи 2-ої черги.

В Україні БЦ ASTARTA стала першою будівлею, яка пройшла міжнародний аудит і отримала сертифікат за стандартом BREEAM в серпні 2016 року. Тоді як з 1990 по 2017 рр. по всьому світу було сертифіковано 558,4 тис об'єктів і ще 2,26 млн сьогодні знаходиться на етапі будівництва.

Будівлі, спроектовані і побудовані відповідно до вимог BREEAM, не тільки екологічні по відношенню до навколишнього середовища, але й ефективно використовують енергоресурси і воду. Це, у свою чергу, дозволяє істотно знизити витрати на їх утримання.

"Ми бачимо реальний інтерес бізнесу до "зелених" офісів. З одного боку, це – відповідальне ставлення до навколишнього середовища, з іншого – дозволяє істотно знизити операційні витрати компанії, – відзначила директор по оренді БЦ ASTARTA Юлія Щаслива. – Наприклад, завдяки "зеленим" технологіям в БЦ ASTARTA, офіс на 2000 кв.м., це приблизно 200 співробітників, здатний заощадити на енергоспоживанні, газопостачанні і водопостачанні близько 15 тис доларів США на рік порівняно зі стандартним офісним приміщенням. У перспективі п'яти років – це близько 75 тисяч доларів. Багато компаній розцінюють таку економію як істотну і починають серйозно замислюватися над оптимізацію своїх офісів".

Енергоефективність БЦ досягнута за рахунок високої якості архітектурного проекту, сучасних інженерних рішень і систем інтелектуального управління. Наприклад, 100% офісних площ мають доступ до денного світла, проект будівлі враховує особливість його проникнення для різних сторін світу, а системи освітлення оснащені сучасними світлодіодними рішеннями.

Зниження водоспоживання досягається за рахунок використання економічної сантехніки, а також установки системи контролю протікань. Завдяки датчикам руху і соляноїдним клапанам, при незакритих кранах – відсутність руху заблокує подачу води, а в разі поломки змішувача – усуне можливість затоплення.

Як повідомлялося раніше, в діловому кварталі БЦ АSTARTA восени 2017 року на Подолі з'явиться новий публічний простір – сквер на перетині вулиць з оригінальним ландшафтним дизайном, фонтаном і зеленим газоном для "релакс-прогулянок" босоніж. Від вихлопних газів і шуму вулиці він сховається у внутрішньому дворику БЦ. Сквер буде відкритий не тільки для співробітників офісів БЦ, але і для всіх жителів і гостей Києва.