У Києві стартував найяскравіший фестиваль літа: з'явилось відео

Яскраві фарби та веселощі: у Києві стартував фестиваль Холі. На ньому відвідувачі впродовж двох днів під веселу музику обсипатимуть один одного кольоровою пудрою. Свято фарб зародилося в Індії, але стало популярним у всьому світі. Тож у Києві його проводять вже вп'яте.

Обкидати друга кольоровою пудрою з ніг до голови – обов'язок кожного фестивальника. Фарба тут повсюди: на одязі, обличчі, і навіть в очах і носі. А у повітрі – наче веселка.

Бійню кольоровою пудрою вважають розвагою молоді, проте дорослі ці стереотипи знищують, бешкетуючи як підлітки. Школярі ж витанцьовують щодуху, поки канікули не закінчилися.

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Фестиваль родом з Індії. Там обсипаються фарбами не тільки заради розваги. Вважають, що трави, на основі яких її роблять, вбережуть від хвороб. У всьому світі ж до таких тонкощів не вдаються. Обкидають один одного кольорами веселки виключно заради веселощів.

У Київ фарбу для фестивалю організатори везли з Індії. Запас на два дні колосальний – 5 тонн різнобарвних пакетів з позитивним настроєм всередині.