У Києві трапилася стрілянина

Близько 14-ї години перехожі повідомили поліції про стрілянину на перехресті вулиць Герцена та Мельникова у Києві.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.

Слідчі на місці інциденту виявили "Мазду" із пошкодженнями. У салоні перебували двоє чоловіків, які не постраждали.

Попередньо встановлено, що вулицями рухалися дві іномарки. Пасажири "Мерседесу" кілька разів вистрілили у бік "Мазди" і втекли з місця. Внаслідок події пошкоджено водійське бокове й заднє скло.

У поліції зазначили, що потерпілі від будь-яких пояснень відмовляються. Наразі проводиться перевірка та введений план "перехоплення".

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