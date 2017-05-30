У Києві в аварію потрапила маршрутка: опублікували фото



Аварія у Києві / Фото з соцмереж

На околиці Києва трапилася автомобільна аварія за участі маршрутного таксі та легковика Audi. Про це повідомляє ДТП Київ. На місці автопригоди працює 7 "швидких" та три патрулі правоохоронців. В аварії постраждали щонайменше 10 людей. Читайте також: Маршрутка зіткнулась з мікроавтобусом на Запоріжжі, постраждало понад 30 людей ДТП у Києві

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