У Києві відбулась міжнародна акція з нагоди Дня боротьби з торгівлею людьми

Сотні учасників пройшлися центром української столиці, аби привернути увагу суспільства до проблеми рабства у світі і зокрема в Україні.

Вже в четверте в Україні та Європі відзначають день боротьби з торгівлею людьми. Таким чином активісти хочуть привернути увагу до проблеми, яка є близькою кожному. Адже від торгівлі людьми постраждало майже 200 тисяч українців.

Активісти розповіли, що Україна була і залишається постачальником дешевої робочої сили. Люди потрапляють на гачок работорговців погоджуючись на пропозиції хорошої, високооплачуваної роботи за кордоном.

Правозахисники радять людям не гнатися за легкодоступними грошима, а уважно перевіряти репутацію компанії куди планують влаштуватися. Ретельно з'ясовувати чи оформлюють там на роботу офіційно та які гарантії мають їхні працівники.

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Міжнародні організації закликають суспільство в усіх країнах світу боротися з проявами рабства. 4 роки тому Європейський союз оголосив 18-те жовтня днем боротьби з торгівлею людьми.