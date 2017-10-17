У Києві відбулися сутички між поліцією та автомайданівцями

В Україні розпочалася акція за політичну реформу, у Києві уже зібралися сотні людей під Верховною Радою.

Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу в прямому ефірі.

На вулиці Грушевського були невеликі конфлікти без бійок між "Автомайданом" та поліцією. Правоохоронці не пропускали їхні автомобілі. Але активісти залишили свій транспорт і прийшли на акцію протесту пішки до Верховної Ради.

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Сьогодні посилено охороняють будівлю парламенту. Сотні поліцейських та бійців Нацгвардії вишикувалися по периметру як біля самої Верховної Ради, утворивши такий собі кордон із декілька шеренг, та і по всьому урядовому кварталу.

Правоохоронці перевіряють людей на наявність вибухонебезпечних предметів.

Головні вимоги – створення Антикорупційного суду, зміна виборчої системи. Зокрема, введення голосування за відкритими списками на виборах до Верховної Ради та скасування депутатської недоторканності.